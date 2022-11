Zelensky: Nëse Rusia përdor armë bërthamore, bota nuk do të jetë më e njëjtë

Presidenti Volodymyr Zelensky beson se nëse Rusia përdor armë bërthamore, bota nuk do të jetë më e njëjtë, ndërsa Federata Ruse do të pushojë së ekzistuari.

Lideri e bëri deklaratën në një konferencë të përbashkët për shtyp me Presidenten e Greqisë, Katerina Sakellaropoulou, në Kiev.

“Më duket se me atë që filloi, duke nisur në shekullin XXI një luftë kundër fqinjit të saj, me të cilin kaloi hapa historikë shumë të rëndësishëm dhe nga ku u konceptua përgjithësisht, Rusia tashmë e ka humbur këtë luftë. Është vetëm çështje kohe”, tha Zelensky.

Ai theksoi se Ukraina po lufton për liri dhe se “ne jemi në tokën tonë, lufta është e njëanshme”.

Presidenti shtoi se rusët erdhën në tokën e Ukrainës dhe ky është agresioni i njohur nga e gjithë bota, kështu që “rivendosja e integritetit tonë territorial është çështje kohe”.

“Përdorimi i armëve bërthamore… Përdorimi tashmë tregon se kjo është një luftë bërthamore, Lufta e Tretë Botërore. Për çfarë mund të flasim atëherë? Çfarë ndryshimi ka se çfarë ndodh pas Luftës së Tretë Botërore? Cili është qëllimi? Nëse Rusia përdor armë bërthamore, bota në të cilën jetojmë nuk do të ekzistojë më. Kjo do të thotë, do të ketë një botë krejtësisht tjetër, në të cilën fuqia që përdori armë bërthamore do të pushojë përfundimisht së ekzistuari. Unë jam absolutisht i sigurt për këtë”, theksoi kreu i shtetit ukrainas.

Sipas tij, “nuk do të bëhet fjalë që dikush t’i përgjigjet sulmeve bërthamore, por pyetja do të jetë brenda vetë atij shteti, ata nuk do të mbajnë as shtetin e tyre dhe as pozitat e tyre politike brenda atij shteti”.