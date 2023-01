Zelensky mban fjalim në Forumin Botëror në Davos: Nuk e nisëm ne luftën, por ne do t’i japim fund

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbajti një fjalim në Forumin Ekonomik Botëror në Davos nëpërmjet një videomesazhi.

Në fjalimin e tij, presidenti ukrainas u ndal shumë herë te fitorja e Ukrainës.

“Ukraina do të mbizotëroë”, citohet të ketë thënë Volodymyr Zelensky.

Ai tha se edhe pse vendi i tij nuk e filloi luftën, Ukraina do t’i japë fund asaj.

“Ne do t’i japim fund luftës”, tha Zelensky.

Ukraina do të vazhdojë të jetë stoike të mbajë qendrimin e saj të pamposhturm tah Zelensky, ndërsa bëri me dije se do të vazhdojë t’i bëjë presion botës që të vazhdojë të furnizojë ushtrinë e Ukrainë me armë.

Ai tha se furnizimet e sistemeve të mbrojtjes ajrore duhet të tejkalojnë sulmet ruse, shkruan Sky News.

Ukraina është pajisur me një numër sistemesh të mbrojtjes ajrore Patriot, më i fundit është konfirmuar nga Holanda të martën në mbrëmje.

“Unë mendoj se Rusia tashmë ka fituar një vend në mesin e terroristëve dhe kjo nuk varet më nga lidershipi i tyre,” tha ai.

Zelensky përsëri këmbënguli se Moska duhet “të respektojë integritetin territorial të Ukrainës”.

I pyetur nëse ai shqetësohet për sigurinë e tij, Zelenskyythjesht tha se nuk shqetësohet.

“Nuk jam i shqetësuar për këtë”, tha ai.

Presidenti ukrainas vazhdoi duke thënë se “nuk ka aksidente në kohë lufte” kur u pyet për rrëzimin e helikopterit në rajonin e Kievit.

“Ky nuk është aksident sepse është për shkak të luftës, dhe lufta ka shumë dimensione. Nuk ka aksidente në kohë lufte”.