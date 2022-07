Zelensky: Kemi nevojë për një garanci sigurie edhe nëse jemi jashtë NATO-s

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në një fjalim në Tryezën e Rrumbullakët Vjetore të Economist, sipas raportimit të Ukrinform. Ai tha se pavarësisht se Ukraina nuk është në NATO ka nevojë për një garanci sigurie.

“Ukraina nuk është në NATO. Dhe kur u përpoqëm të fillonim fushatën e anëtarësimit, morëm përgjigje negative edhe për kërkesën për Plan Veprimi për anëtarësim. Por kjo nuk është një arsye për të ndaluar. Ne kemi nevojë për një sistem garancish sigurie, një hapësirë ​​kaq të sigurt që të jetë efektive edhe në kushtet kur nuk jemi në Aleancë. Ne nuk jemi në NATO, por jemi në këtë rrugë. Dhe tani duhet të ketë siguri dhe siguri: çfarë duhet bërë për të parandaluar agresionin? Çfarë duhet bërë për të ndaluar menjëherë agresionin që ka nisur? Ne duam të japim përgjigje për këtë dhe aktualisht po punojmë me partnerët tanë. me ato shtete të cilat në fakt do të mund të bëhen garantues. Nëse një sistem i tillë do të ishte në fuqi tani, nuk do të kishte luftë”, u shpreh Zelensky./albeu.com