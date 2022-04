Zelensky: 120,000 njerëz mbeten të rrethuar në Mariupol

Rreth 120,000 njerëz mbeten të bllokuar në qytetin ukrainas të rrethuar të Mariupolit, tha të mërkurën Presidenti Volodymyr Zelensky.

“Sipas informacioneve tona, ata po mbajnë 120,000 njerëz në Mariupolin e rrethuar. Krimet që po ndodhin atje janë shumë më të frikshme dhe më të mëdha sesa në Borodyanka, “tha Zelensky ndërsa fliste së bashku me Presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel në Kiev.

“Jam i bindur se me përpjekje të kombinuara mund t’i nxjerrim të gjithë përgjegjësit para drejtësisë dhe ju premtoj se do t’i gjejmë të gjithë,” shtoi presidenti ukrainas.

Michel dhe Zelensky folën për dy orë, duke diskutuar sanksionet, armët, anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian dhe mbështetjen financiare, gjëra për të cilat Ukraina “ka nevojë vërtet”, tha Zelensky.

Zelensky vlerësoi BE-në për pesë paketat e mëparshme të sanksioneve, por tha se ato nuk janë të mjaftueshme për të ndaluar financimin e pushtimit nga Rusia. Ai përsëri bëri thirrje që nafta dhe gazi rus të përfshihen në paketën e gjashtë të sanksioneve të BE-së, duke thënë se efektet e saj do të jenë “boshe” nëse ndalimi ndaj energjisë ruse nuk përfshihet, dhe gjithashtu bëri thirrje që të gjitha bankat ruse të përjashtohen nga sistemi bankar ndërkombëtar SWIFT.

Anëtarësimi në BE është një “prioritet” për Ukrainën dhe vendi “po shpreson dhe pret” mbështetjen nga vendet anëtare të BE-së, tha Zelensky.