Zbuloni çfarë shenje jeni në astrologjinë egjiptiane dhe si do jetë e ardhmja juaj

Nëse deri më sot keni marrë vetëm informacione për shenjën tuaj sipas zodiakut te zakonshëm, zbuloni sot se çfarë parashikohet t’ju ndodhë në të ardhmen sipas zodiakut egjiptian.

Thoth (29 gusht- 27 shtator). Thoth është zoti i lumturisë dhe i gëzimit të gjërave të reja. Nëse jeni të kësaj shenje do jeni gjithë kohës ndihmë për të tjerët. Ata do ju tregojnë vështirësitë dhe ju do arrini përherë t’i zgjidhni. Shesh do përballeni edhe ju me tronditje, por fale përvojës, mençurisë dhe maturisë do zgjidhni çdo gjë ne kohë.

Horus (28 shtator- 27 tetor). Horus është zoti i diellit dhe qiellit plot shkëlqim që jep optimizëm dhe shprese. Nëse jeni të kësaj shenje do shpërndani përherë dashuri dhe ngrohtësi. Mund të kaloni kohë të vështira dhe zhgënjime, por optimizmi do ju ndihmojë të kaloni gjithçka.

Wadjet (28 tetor- 26 nëntor). Wadjet është perëndesha e drejtësisë dhe njihet për arsyetimin që ka. Nëse jeni të kësaj shenje do jeni përherë të logjikshëm dhe do vendosni drejtësi. Në rastet më të vështira do jetë instinkti ai që do ju çojë në rrugëzgjidhje.

Sekhmet (27 nëntor- 26 dhjetor). Sekhmet është perëndesha e luftës dhe ajo që jep kurajë. Nëse jeni të kësaj shenje do viheni përherë në provë për të treguar kurajën . Sfidat në jetë do jenë të vështira, por jeni luftarake dhe do ja dilni.

Sphinx (27 dhjetor0 25 janar). Sphinx është rojtari i thesarit dhe mund të ndryshojë formë. Nëse jeni të kësaj shenje do të thitë se shpesh do ndryshoni mendime dhe nuk do jeni të qëndrueshëm.

Shu (26 janar- 24 shkurt). Shu është zoti i ajrit dhe veçohet për kreativitetin. Nëse keni të kësaj shenje do jeni të përgjegjshëm, plot imagjinatë dhe gjithë kohës në veprim. Në jetë do kërkoni në çdo moment perfeksionin.

Isis (25 shkurt- 26 mars). Isis është perëndesha e kontrollit të vetvetes. Nëse jeni të kësaj shenje shpesh do përballeni me situata delikate, por do dini të ruani vetëkontrollin dhe qetësinë.

Osiris (27 mars- 25 prill). Osiris është zoti i ferrit dhe nëse jeni të kësaj shenje jeni të mbushur me mister e enigmë. Personaliteti juaj është shumë kompleks dhe jo të gjithë mund të arrijnë t’iu kuptojnë. Në jetë nuk do gjeni shumë miq të mirë, por ata që do gjeni do i keni pranë përgjithmonë.

Amun Ra (26 prill-25 maj). Amun Ra është zoti i ndërtimit dhe veçohet për punën këmbëngulëse. Nëse jeni të kësaj shenje do jeni kompetentë në punë dhe në çdo gjë, pavarësisht se jo çdo gjë do ju ecë vaj. Durimi është një tjetër virtyt i çmuar.

Hathor (26 maj- 24 qershor). Hathor është perëndesha e tokës dhe shëronjëse shumë ë mirë. Nëse jeni të kësaj shenje do i ndihmoni përherë të tjërët, por vetë do vuani shumë. Lumturinë do e gjeni veçanërisht tek paqja dhe gëzimi i atyre që ju rrethojnë.

Phoenix (25 qershor- 24 korrik). Phoenix është zogu i jetës dhe ringjalljes. Nëse jeni të kësaj shenje jeta juaj do jetë ë mbushur me sfida të pabesueshme. Do luftoni për çdo gjë dhe në fund do dilni më të fortë.

Anubis (25 korrik- 28 gusht). Anubis është zoti i të vdekurve dhe të mallkuarve. Nëse jeni të kësaj shenje do jeni gjithë kohës duke u kujdesur për ata në nevojë. Përreth jush do ketë shumë nga ata që do kenë nevojë për ndihmën dhe këshillat tuaja të vyera. Për ta do jeni udhëheqës dhe miq te mirë.