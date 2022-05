Zbuloni çfarë hanë njerëzit që jetojnë mbi 100 vjet

Ka disa mënyra për të parandaluar sëmundje të rënda dhe për të mbrojtur sistemin tuaj imunitar.

Një prej tyre është rritja e dietës tuaj me ushqime të pasura me antioksidantë. Nëse konsumoni më shumë nga ushqimet e mëposhtme do të arrini të arrini jetëgjatësi.

Arrat

Studiuesit e USDA theksojnë se ngrënia e një grushti arra në ditë mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Arrat janë të pasura me omega-3, ndërsa lajthitë përmbajnë argininë, një aminoacid që mund të ulë presionin e gjakut. Çelësi është moderimi, pasi arrat janë të larta në kalori.

Farat e lirit

Farat e lirit janë burimi më i fuqishëm bimor i acideve yndyrore omega-3. Studimet tregojnë se shtimi i farave të lirit në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve të zemrës me 46%.

Vaji i ullirit

Vaji i ullirit është i pasur me yndyrna të shëndetshme të pangopura (MUFA), të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit “të keq” LDL dhe rritjen e kolesterolit “të mirë” HDL. Ai është i pasur me antioksidantë që mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut të kancerit dhe kushteve të tjera kronike, siç është sëmundja e Alzheimerit.

E verdha e vezëve

T verdhat e vezëve janë të pasura me lëndë ushqyese, duke përfshirë kolinën, e cila lidhet me shkallë më të ulët të kancerit të gjirit. Një e verdhë veze siguron 25% të nevojës tuaj ditore dhe antioksidantë që mund të ndihmojnë në parandalimin e degjenerimit makular dhe kataraktit. Në fakt, hulumtimet tregojnë se ngrënia e një veze të plotë në ditë nuk do të rrisë rrezikun e sulmit në zemër ose goditje në tru .

Kosi

Kosi është një mënyrë e shkëlqyer për të marrë kalcium dhe është gjithashtu i pasur me probiotikë që forcojnë sistemin imunitar. Kërkoni varietete me pak yndyrë.

Qumësht organik

Një studim i fundit nga Universiteti i Tenesit tregoi se njerëzit obezë që ndiqnin një dietë me kalori të ulët dhe me kalcium humbën 70% më shumë peshë sesa ata që merrnin më pak kalcium. Qumështi është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D, e cila lejon trupin tuaj të absorbojë kalciumin. Hulumtimet tregojnë se nivelet adekuate të D mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, të parandalojnë lloje të caktuara të kancerit, të lehtësojnë dhimbjet e shpinës dhe madje të ndihmojnë në parandalimin e depresionit.

Salmon

Salmoni është një burim i pasur i vitaminës D dhe një nga burimet më të mira të omega-3 që mund të gjeni. Këto acide yndyrore thelbësore kanë një gamë të gjerë përfitimesh mbresëlënëse shëndetësore – nga parandalimi i sëmundjeve të zemrës deri te humbja e peshës dhe rritja e humorit. Acidet yndyrore omega-3 gjithashtu ngadalësojnë tretjen, duke ju bërë të ndiheni më të ngopur dhe duke konsumuar më pak kalori gjatë gjithë ditës.

Domatet Domatet janë burimi më i zakonshëm i likopenit, një antioksidant që mund të mbrojë kundër sëmundjeve të zemrës dhe kancerit të gjirit.



Patatet e ëmbla

Një nga mënyrat më të mira për të marrë vitaminën A – një lëndë ushqyese thelbësore që mbron dhe ruan sytë, lëkurën dhe mbrojtjen natyrale të trupit – vjen nga ushqimet që përmbajnë beta-karotinë, të cilën trupi juaj e konverton në vitaminë A. Beta-karoten- ushqimet e pasura përfshijnë karotat, misrin dhe pjeprin, dhe patatet e ëmbla, të cilat janë më të bollshmet.

Fasulet Fasulet janë të pasura me fibra dhe lëndë ushqyese të tjera si kalcium, kalium dhe magnez. Studimet kanë lidhur fasulet me një rrezik të reduktuar të sëmundjeve të zemrës, diabetit të tipit 2, presionit të lartë të gjakut dhe kancerit të gjirit dhe zorrës së trashë. Avokado Avokadot janë të pasura me përbërës që mbrojnë zemrën, si fibra të tretshme, vitaminë E, acid folik dhe kalium. Por duke qenë se kanë edhe shumë kalori, duhet t’i konsumoni me masë. Speca të kuq



Specat e kuq janë të pasur me vitaminë C, e cila njihet për përfitimet e saj për lëkurën dhe për ruajtjen e sistemit imunitar. Megjithëse marrja e mjaftueshme e vitaminës C nuk do t’ju ndalojë të ftoheni, do t’ju ndihmojë të shëroheni më shpejt.