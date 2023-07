Zbulohet testamenti i Berlusconit, pasuria e madhe u takon fëmijëve, 100 milionë euro edhe për partneren

Detaje nga testtamenti i Silvio Berlusconit janë bërë publike, një ditë pasi ai u hap nga trashgimtarët e tij. Pjesa më e madhe e Fininvest shkon te fëmijët e tij më të mëdhenj Pier Silvio dhe Marina, pastaj ka një amanet prej 100 milionë për partneren e tij Marta Fascina dhe vëllain e tij Paolo Berlusconi respektivisht, 30 milionë për ish-senatorin dhe mikun personal Marcello Dell ‘Utri, i cili tha se ishte i impresionuar nga gjesti.

Duke marrë të gjithë kuotën e disponueshme, dy fëmijët e parëlindur të Berlusconit së bashku arrijnë 53% të grupit me kuota të barabarta. Vendimi për Fininvest dhe asetet e tij ishte marrë tashmë në vitin 2006. Më 2 tetor, Silvio Berlusconi shkroi testamentin e tij me dorë në një fletore të verdhë me titullin Villa San Martino. Njëmbëdhjetë rreshta në një fletë dhe dhjetë në një tjetër për vullnetin e tij, me një stil të shkurtër dhe të qartë.

“Aksionet e disponueshme ua lë në pjesë të barabarta fëmijëve të mi Marina dhe Pier Silvio. Të gjithë pjesën tjetër ua lë në pjesë të barabarta 5 fëmijëve të mi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora dhe Luigi”. Në vitin 2020 ai shtoi dispozitat në favor të vëllait të tij.

Letra për fëmijët: “Faleminderit, shumë dashuri për të gjithë ju, babai juaj”. Kështu Silvio Berlusconi, në testamentin e tij duke falenderuar fëmijët e tij pasi kishte dhënë dispozitat në lidhje me Marta Fascina dhe Marcello Dell’Utri: “Për të mirën që i desha dhe për atë që më donin”.

“Marina Berlusconi, kryetare e Bordit të Drejtësisë, dhe Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi dhe Luigi Berlusconi, drejtorë, pasi kanë marrë leximin e testamentit të babait të tyre Silvio Berlusconi, informojnë se tregojnë se asnjë person nuk do të mbajë kontroll indirekt të vetmuar mbi Fininvest.