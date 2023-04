Zbulohet plani i Rusisë, Putin kërkon 400 mijë trupa shtesë për luftën

Mediat ruse po raportojnë se autoritetet po përgatiten të fillojnë një fushatë të madhe rekrutimi ushtarak me qëllim të nënshkrimit të 400 000 trupash shtesë.

Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha se Rusia po e paraqet fushatën si një përpjekje për personelin vullnetar, profesional dhe jo një mobilizim të ri, të detyrueshëm.

Ministria shtoi se autoritetet ruse ka të ngjarë të kenë zgjedhur një “model vullnetar” për të përmbushur mungesën e personelit të tyre në mënyrë që të minimizojnë mospajtimin e brendshëm.

