Zbulohet numri që Haaland do të mbajë me fanellën e Manchester City

Erling Haaland u kthye në një ndër emrat më të komentuar gjatë kësaj merkatoje, me sulmuesin norvegjez që zgjodhi Manchester Cityn për të vazhduar karrierën e tij futbollistike.

“Qytetarët” derdhën në arkat e Borussia Dortmund plot 60 milionë euro, teksa vetëm 1 javë më parë u bë edhe prezantimi zyrtarë i sulmuesit.

Sipas “Sky Sport” vetëm sot është bërë zyrtare edhe numri që do të mbajë Haaland në fanellë, teksa ka zgjedhur të pasojë numrin që mbante Gabriel Jesus, me këtë të fundit që pritet të zyrtarizohet te Arsenal./ h.ll/albeu.com

