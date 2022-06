Zbulohet kalendari i Bundesligës për sezonin e ri, ja kur fillon kampionati (VIDEO)

Ditën e sotme është hedhur edhe shorti për ndeshjet e sezonit të ri në Bundesligë, teksa është bërë i ditur tashmë edhe kalendari për sezonin 2022/2023.

Kampionati gjerman në këtë mënyrë do të startojë më 5 gusht dhe sfida hapëse do të jetë ajo mes Eintracht Frankfurt dhe Bayern Munich si kampionë në fuqi.

Në fundjavë (të shtunën në 6 gusht dhe të dielën në 7 gusht) do të zhvillohen ndeshjet e tjera të javës së parë të kampionatit.

Spikat derbi i Berlinit mes Unionit dhe Herthës si dhe përballja mes Borussia Dortmund dhe Bayer Leverkusen. /albeu.com/

The 2022/23 #Bundesliga fixtures are here! 🥳⚽🇩🇪

Which of #BLmatchday 1️⃣’s games are you 𝑯𝒀𝑷𝑬𝑫 for? 😍👇 pic.twitter.com/yhDfnlZd2N

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 17, 2022