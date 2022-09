Zbulohen identitetet e partnerëve shqiptarë të “Esko” në Athinë

Dokumente fotografike nga aksioni i bandës “Esko” brenda dhe jashtë Universitetit Politeknik, të cilat përfshihen në tre aktakuzat janë zbuluar. Protothema shkruan se së bashku me disa fotografi dhe pamje kompromentuese janë zbuluar gjithashtu dhe emrat e dy bashkëpunëtorëve të Esmin Ferhatit, të cilat janë Denis Alushaj (alias Leonard Alushaj) si dhe Emanuel Mujo.

Korniza nga celularët e drejtuesit por edhe të anëtarëve të tjerë të tre bandave që funksiononin si kontejnerë komunikimi dhe i shfaqin ata duke fotografuar me armë në hyrje të Universitetit Politeknik, brenda dhomave, duke grabitur një Mercedes luksoz në mes të ditës, duke marrë shoferi poshtë në mes të rrugës si dhe kioskat e super marketit dhe studentët që u pyetën nga banditë nëse janë “policë”, përshkruajnë në mënyrën më të gjallë veprimtarinë e organizatave kriminale që u “shkatërruan” nga policët e nëndrejtoria e Sigurimit të Athinës.

Në fakt, siç bëhet e ditur dhe konkretisht përmendet në shkresat e çështjes, rektori i NTUA kishte marrë një shkresë nga një person i panjohur, i cili ndër të tjera thoshte se në Universitetin Politeknik kryhen vjedhje dhe trafikimi i lëndëve narkotike nga njerëz me origjinë shqiptare.

Dy ditë më parë u arrestua shqiptari, Esmin Ferhati në Greqi, i njohur me pseudonimin “Esko”. 30-vjeçari vitet e fundit kishte gjetur strehë në rezidencat studentore të Universitetit Politeknik, aty ku qëndronte prej 4 vitesh me grupin e tij, të përbërë kryesisht nga shqiptarë. Ata kanë kryer grabitje dhe rrëmbime. Disa ditë më parë, Policia ka arrestuar 32 persona për këtë rast, mes tyre policja në provë dhe “Xhulio” personi që ka sulmuar me kaçavidë një police dhe është qëlluar me armë zjarri.