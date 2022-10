Zbatimi me disa faza/ Albin Kurti modifikon vendimin për targat, afat deri më 21 prill 2023

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka treguar për vendimin e Qeverisë së Kosovës që vendimi për targat të mbetet në fuqi, megjithatë janë bërë disa ndryshime. Siç ka treguar kryeministri Albin Kurti, do të shkohet me përshkallëzim të masave, fillimisht 21 ditë, pastaj çdo dy muaj deri me 21 prill 2023.

“Targat për KM, GL janë targa ilegale. Qeveria e Kosovës përmes vendimit ka obliguar ata që ti kthejnë në targa RKS. Tash ne kemi zhvilluar diskutime edhe të brendshëm edhe me ministrinë e linjës. Dhe kemi ardhur në përfundim që të sjellim për propozim një vendim që bën sekuencim dhe shkallëzim të zbatimit të këtij vendimi.

Deri me 21 nëntor do të jetë masa a qortimit. Nga 21 nëntori deri me 21 janar do të jetë masa e gjobitjes.

Nga 21 janari do të kemi targa provuese për dy muaj.

Pas secilës datë me 21 prill s’do të ketë më targa të tjera në Republikën e Kosovës”, ka thënë kryeministri Albin Kurti.