Zbardhet vendimi, çfarë parashikon propozimi francez për zgjidhjen e vetos Bullgari-Maqedoni e Veriut

Zbardhet vendimi i marrë sot në Asamblenë Kombëtare të Republikës së Bullgarisë, ku iu hap rrugë heqjes së vetos bullgare për Maqedoninë e Veriut.

Parlamenti bullgar miratoi sot propozimin e Presidencës franceze të Këshillit të BE-së për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE, ndërkohë që vendimi final i takon presidentit bullgar.

VENDIMI

Asambleja Kombëtare, në bazë të Art. 86 i Kushtetutës së Republikës së Bullgarisë,

1. Rikonfirmon kushtet në të cilat Republika e Bullgarisë mund të mbështesë çdo hap në procesin e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht:

2. Zbatimi efektiv i Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit të vitit 2017 dhe Procesverbaleve të mbledhjeve të Komisionit të Përbashkët Ndërqeveritar sipas Art. 12 të këtij Traktati:

2. Garantimi i të drejtave të bullgarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke i përfshirë në baza të barabarta me popujt e tjerë, në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut,

3. Ekzistenca e garancive evropiane për plotësimin e kushteve të pikave 1 dhe 2.

II. Për këtë qëllim:

Qeveria e Republikës së Bullgarisë të miratojë propozimet nga Kryesia e Këshillit të BE-së, draft-Kornizën Negociuese dhe Konkluzionet e Këshillit, duke iu nënshtruar kushteve të mëposhtme:

– përsosja e tekstit të draft-Konkluzioneve të Këshillit në mënyrë që të garantohet përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e MV në dispozitat në të cilat janë përmendur popujt e tjerë dhe në pozitë të barabartë me këta popuj;

– Përmirësimi i draft-kornizës negociuese të propozuar dhe draft-konkluzioneve të Këshillit për të pasqyruar më qartë faktin se asgjë në procesin e anëtarësimit të MV-së në BE nuk mund të interpretohet si njohje nga Republika e Bullgarisë për ekzistencën e “gjuhës maqedonase”;

– të garantojë që fqinjësia e mirë të mbetet një kriter horizontal gjatë gjithë procesit të anëtarësimit të MV-së në BE, për zbatimin e pastër të informimit të Këshillit përpara çdo Konference Ndërqeveritare;

– përfshirja e një referimi për protokollet dypalëshe sipas Artit. 12 të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit në Kornizën Negociuese.

Mbi këtë bazë dhe vetëm nëse plotësohen këto kushte, Asambleja Kombëtare e 47 e Republikës së Bullgarisë do të presë që Këshilli i Ministrave të miratojë draftin e Kornizën Negociuese, njëkohësisht ose pas finalizimit të Protokollit sipas Artit. 12 të Traktatit të Miqësisë, Fqinjësisë së Mirë dhe Bashkëpunimit./albeu.com