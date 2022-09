Zbardhen motivet e vrasjes së 65-vjeçarit në Pogradec, konfliktet nisnin sa herë ai kthehej nga Amerika

Dy ditë pas ngjarjes së rëndë në Pogradec, autori i vrasjes së 65-vjeçarit, Safet Hyskollari, është ende në arrati. Krimi u regjistrua në fshatin Gështenjas pas konflikteve për një copë tokë midis fqinjëve.

Burime thanë se mes autorit dhe viktimës ka pasur konflikte të vazhdueshme verbale sa herë viktima kthehej me pushime nga SHBA-ja në fshatin e tij. Konfliktet sipas burimeve lidhen me punimet që viktima kryente në afërsi të shtëpisë. Konflikti i fundit është regjistruar pasditen mbrëmjen e së mërkurës, konflikt i cili ka përfunduar me vdekjen e 65-vjeçarit Hyskollari.

Gjatë ditëve të fundit, viktima ka kryer punime për zgjerimin e rrugës dhe vendosjen e disa tubave prej betoni. Autori pretendon pronësinë e ish-Kovaçhanës së fshatit ku ai ka punuar për shumë vite, godinë e cila ndodhet përballë banesës së viktimës. Autori Fatmir Manellari ka shkuar mbrëmjen e djeshme tek banesa private e viktimës duke e goditur disa herë me thikë sapo 65-vjeçari ka dalë nga dera. Policia nuk ka gjetur thikën, me të cilën Manellari qëlloi për vdekje bashkëfshatarin e tij i cili ndërroi jetë në spitalin e Pogradecit.

Forcat e Policisë të Komisariatit të Pogradecit si dhe forcat “Shqiponja” janë vënë në kërkim të autorit, i cili dyshohet të fshihet në zonën e pyllëzuar të fshatit. Gjithashtu, Policia po ushtron kontrolle në tunelet dhe në godinat e braktisura të zonës. Ngjarja e rëndë u regjistrua në fshatin Gështenjas të Pogradecit. Safet Hyskollarin mbeti i plagosur rëndë nga goditjet me thikë nga fqinji i tij, Fatos Munellari. Edhe pse u transportua me urgjencë në spital, ai nuk mundi të mbijetojë.

Pas ngjarjes së rëndë, autori u largua nga banesa, ndërsa Policia e shpalli në kërkim. Sipas të dhënave paraprake, thuhet se autori kurohej me medikamente për shkak se vuante nga depresioni. “Më datë 07.09.2022, rreth orës 17:50, në fshatin Gështenjas, Pogradec, gjatë një konflikti, shtetasi F. M., 63 vjeç, dyshohet se ka plagosur me mjet prerës (thikë) shtetasin S. H., rreth 65 vjeç, i cili u transportua në Spitalin e Pogradecit, ku si pasojë e plagëve të marra ka ndërruar jetë. Nga ana e Policisë, po bëhet krehja e zonës me qëllim kapjen e autorit dhe vënien e tij para përgjegjësisë ligjore”, sqaron Policia.