Zakonet e këqija prej të cilave duhet të hiqni dorë para të 40-ave

Para se të mbushni 40-vjeç është mirë që të hiqni dorë nga këto zakone.

Qëndrimi para ekraneve

Po, është e vështirë pasi tashmë jeni të dhënë pas atij të smartfonit dhe laptopit, por sipas hulumtimeve, drita blu e emetuar nga ekranet prish ritmet cirkadiane të trupit, duke e bërë gjumin e thellë të natës një detyrë shumë të vështirë. Dhe gjumi i mirë është një kusht i vlefshëm për jetëgjatësinë.

Nuk flini mjaftueshëm

Dhe meqë e përmendëm, të rriturit 18-64 vjeç kanë nevojë për 7-9 orë gjumë në natë. Nëse këmbëngulni të flini më pak, rritni shanset për hipertension, goditje në tru dhe obezitet. Përveç faktit që pagjumësia i intensifikon rrathët e zinj, ju i shihni ato dhe ju përkeqësohet edhe psikologjia.

Mungesa e ngrënies së të gjitha vakteve

Jo një gjë e mirë për metabolizmin tuaj, i cili fatalisht nga 30 e tutje nuk rrokulliset me të njëjtin ritëm. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se njerëzit që nuk ndjekin një dietë të rregullt, kanë më shumë gjasa të zhvillojnë diabetin e tipit 2 pas të 40-tave.

Duhanpirja

Këtu nuk do të themi shumë: Lënia e duhanit para moshës 40 vjeç do të zvogëlojë me 90 shanset për të vdekur para kohe nga një sëmundje e lidhur me substancat. Ia vlen, a?

Hani shumë kripë

Ushqimet e përpunuara që hani tashmë kanë një përmbajtje të lartë kripe, ndaj pse ta ngarkoni trupin tuaj me sasi shtesë? Marrësit, të pakripur janë imune, por shumë kripë nuk është e mirë.

Ju nuk jeni të mbrojtur nga dielli

Quhet fotoplakje dhe nuk ikën me të gjithë kremrat e botës. Ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve të diellit shkakton të këqija të ndryshme, si dhe ekspozim zero ndaj tij. Gratë që shmangin diellin humbasin dy vjet nga jeta e tyre. Mbani kapele, syze dhe vendosni krem dielli.

Ju pini shumë alkool

Është një fazë vërtet e mirë për të pirë verërat tuaja çdo ditë, por për fat të keq ju duhet ta ndaloni atë dhe të filloni të dëshironi diçka tjetër, për shembull një limonadë të bërë vetë, sepse konsumimi i shpeshtë i alkoolit bën mbajtje të tmerrshme dhe dehidraton trupin tuaj. Kufizoni kënaqësinë e pijes në 1-2 gota në javë. Pak dhe mirë.

Ju nuk pini ujë

Mospirja e ujit e bën lëkurën tuaj të thatë dhe të zbehtë, ndaj duhet të pini 8 gota ujë në ditë. Gjithashtu pirja e ujit ndihmon ё mirëfunksionim e veshkave./albeu.com