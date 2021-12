Yuri Kim vlerëson SPAK: Jeni kthyer në tmerrin e kriminelëve, në heronjtë e fëmijëve

Ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, ka vlerësuar SPAK-un për punën e bërë dhe ka siguruar mbështetje të SHBA për të vijuar më tej luftën ndaj krimit dhe korrupsionit.

Kim tha se SPAK është kthyer në tmerrin e kriminelëve dhe heronj të fëmijëve.

Nuk do të jetë e lehtë, apo e shpejtë, duhet shumë punë, çdo ditë duhet të injorosh atë që thonë të tjerët. Më ka lënë mbresa guximi juaj për të mbrojtur drejtësinë, dhe për të hetuar këdo, pavarësisht pozicionit që mbajnë. BKH do të ketë vendin e saj përkrah FBI-së, për ti treguar të gjithë botës, që ju jeni të denjë.

Dua të uroj SPAK për 2-vjetorin e themelimit, mendoj se në këto 2 vite, kemi parë një veprim që ngrihet mbi një veprim tjetër, I gjithë vendi është mahnitur, SHBA do të falenderojë prokurorët e SPAK që po luftojnë kundër korrupsionit. Viti 2021 ka qenë me të vërtetë pikë kthese në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, edhe më shumë ndihmë është rrugës nga SHBA.

E themi shpesh, Reforma në Drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, kur të bini do të ngrihemi sërish, pika kyçe është që të ecësh përpara, pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. SHBA janë të gatshëm që të bashkëpunojnë me ju. Duhet të jemi krenar për faktin se tani jeni duke u bërë tmerri i kriminelëve, heronjtë e fëmijëve. Ju jeni shpresa e vendit, për këtë ju falenderoj, ju mbështes dhe ju nxis”, tha Kim./albeu.com