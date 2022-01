Yuri Kim takon Bashën: Opozita e fortë, thelbësore për demokracinë

Ambasadorja e SHBA-në në Shqipëri ka zhvilluar një takim me kreun demokrat Lulzim Basha. Kim shkruan se me Bashës kanë diskutuar çështjet kyçe në marrëdhënien mes dy vendeve dhe thekson se opozita e fortë është thelbësore për demokracione.

“Faleminderit kreut të PD-së Lulzim Basha për takimin e shkëlqyer lidhur me çështjet kyçe në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA-së, përfshirë mënyrat për të forcuar institucionet demokratike, për të luftuar korrupsionin dhe për të rritur investimet amerikane në Shqipëri, nga veriu në jug. Opozita e fortë është thelbësore për demokracinë”, shkruan Kim./albeu.com

Thanks ⁦@pdshqiperi⁩ Chair ⁦@lulzimbasha_al⁩ for excellent mtg on 🔑 issues in 🇺🇸🇦🇱 relations, incl. ways to strengthen democratic institutions, fight corruption & ⬆️ 🇺🇸 investment in 🇦🇱, from north to south. Strong forward-facing opposition is essential for democracy pic.twitter.com/ARueBpt1ja

