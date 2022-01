Yuri Kim takohet me kreun e Gjykatës së Lartë: Folëm për futjen e gjyqtarëve të kualifikuar në sistem

Ambasadorja e SHBA-ve në Shqipëri, Yuri Kim ka zhvilluar sot një takim me kreun e Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi.

Kim shkruan se bashkë kanë folur për vakancat që po reduktohet dhe futjen e gjyqtarëve të kualifikuar në sistem.

“Takimi produktiv me Sokol Sadushi, Kryetar i Gjykatës së Lartë. Numri i prapambetur po reduktohet, por ne ramë dakord se duhet të përshpejtojmë, SHBA do të ofrojë ndihmë teknike. Gjithashtu u diskutuan hapat e ardhshëm për futjen e gjyqtarëve të kualifikuar në sistem, ndërsa vettingu vazhdon”, shkruan Kim./albeu.com

Productive meeting w/Sokol Sadushi, Chair of High Court. Backlog is being reduced, but we agreed need to accelerate – 🇺🇸 will provide tech assistance. Also discussed next steps for bringing additional qualified judges into the system as vetting continues. pic.twitter.com/UuLVe6vpBA

