Yuri Kim takohet me Artur Metanin: Roli i ILD-së kritik për sistemin e drejtësisë në Shqipëri

Ambasadorja amerikane, Yuri Kim ka takuar ditën e sotme me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Artur Metani.

Kim shprehet në një status në Twitter se SHBA do të ndihmojë në forcimin e institucioneve të drejtësisë në Shqipërisë.

“Roli i ILD-së në mbikëqyrjen e disiplinës së gjyqtarëve, prokurorëve dhe anëtarëve të këshillave është absolutisht kritik për sistemin e drejtësisë në Shqipëri”, shkruhet ndër të tjera në postimin e ambasadës.

1/3 @USAmbAlbania Yuri Kim met today with High Justice Inspector, Artur Metani, who leads one of the key institutions borne by the justice reform. pic.twitter.com/hFtrA60cs8 — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) April 11, 2023

2/3 The HJI’s role overseeing the discipline of the judges, prosecutors, and members of the councils is absolutely critical to Albania’s justice system. pic.twitter.com/lqv1ZQJeYC — USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) April 11, 2023