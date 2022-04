Yuri Kim për të dytën ditë radhazi në Kuvend, takohet me Alibeajn (VIDEO)

Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka shkuar në kryesinë e Kuvendit.

Burime bëjnë me dije se ambasadorja do të takohet me kryetarin e Grupit Parlamentar Enkelejd Alibeaj.

Ky i fundit pretendon se është ende kreytar i komanduar i PD-së, ndërkohë që Komisioni i Rithemelimit njeh vendimin e Gjykatës së Tiranës së shkallës së parë, që shpalli të ligjshëm Kuvendin e 11 Dhjetorit.

Deri më tani nuk dihet se për çfarë do të diskutohet mes tyre, ndërkohë që kjo është vizita e dytë e ambasadores në Kuvend, në më pak se 24 orë./albeu.com