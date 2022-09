YouTube dëshiron të sfidojë TikTok me video të shkurtra

YouTube gjithashtu dëshiron të konkurrojë me TikTok dhe sistemin e tij të videove të shkurtra, një pikë e fortë e platformës kineze.

Sipas New York Times, ai po përgatitet të shpallë një sistem më agresiv të fitimit të parave për videot e tij ‘Shorts’, duke joshur krijuesit e përmbajtjes që të investojnë më shumë kohë duke dhënë më shumë kompensim.

Strategjia e YouTube vjen rreth 18 muaj pas lançimit të Shorts, formati i tij i shkurtër vertikal i videos që do të arrinte 30 miliardë shikime në ditë.

Duke filluar nga fillimi i vitit të ardhshëm Shorts do të jenë pjesë e Programit të Partnerëve në YouTube: Në praktikë, krijuesit e përmbajtjeve do të mund të fillojnë të marrin një pjesë të parave të reklamave të krijuara me formatin e shkurtër të videos. Informacioni i NYT vjen pas një takimi të brendshëm të kompanisë. Sipas rregullave të vjetra të YouTube, krijuesit e përmbajtjes fitojnë para nëse audienca shikon të paktën 4000 orë video të tyre dhe ka të paktën 1000 abonentë. Nëse ky lajm do të vinte nga kompania në pronësi të Google, ata do të merrnin 45% të të ardhurave ndërsa 55% e mbetur do të shkonte në vetë YouTube. Duhet theksuar – shpjegon NYT – se deri më tani fitimi i parave i ofruar në Shorts është vlerësuar si i pamjaftueshëm nga shumica e krijuesve të përmbajtjes.

Pak ditë më parë një raport i brendshëm i Metes, marrë nga Wall Street Journal, tregoi se TikTok po mposht Instagramin edhe në fushën e videove të shkurtra. Sipas analizës, përdoruesit e Instagram shpenzojnë gjithsej 17.6 milionë orë në ditë në video të shkurtra të Reels, ndërsa në TikTok shpenzojnë 197.8 milionë orë çdo ditë, mbi dhjetë herë më shumë.