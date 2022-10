Xi Jinping lider i përjetshëm? Presidenti kinez mbetet në pushtet duke thyer precedentin prej dekadash

Nga Sky News

Historia është shkruar në Kinë pasi u konfirmua se Presidenti Xi Jinping do të mbetet në pushtet – duke thyer një precedent prej dekadash që kufizon kushtet e liderëve kinezë.

Pasi ka qeverisur Kinën për 10 vjet tashmë, ai tani do të qëndrojë për të paktën një mandat tjetër pesëvjeçar, dhe teorikisht mund ta bëjë veten lider për gjithë jetën.

Thyerja me traditën e bën atë liderin më të fuqishëm në Kinë që nga Presidenti Mao dhe vizioni i tij është bërë gjithnjë e më i padiskutueshëm.

Konfirmimi erdhi në fund të Kongresit të 20-të njëjavor të Partisë Komuniste të Kinës.

Është një ngjarje një herë në pesë vjet me qëllimin qendror të përzgjedhjes së njerëzve që do të ulen në rolet kryesore drejtuese për pesë vitet e ardhshme.

Kjo përfshin dy grupet që shihen si kulmi i pushtetit politik në Kinë, Byroja Politike me 25 anëtarë dhe Komiteti i Përhershëm i Byrosë Politike që aktualisht përbëhet nga shtatë persona, përfshirë presidentin.

Komiteti i ri i përhershëm u zbulua ndërsa Presidenti Xi i udhëhoqi ata në skenë sipas renditjes. Udhëheqja e tij e procesionit shërbeu si konfirmim se ai do të qëndrojë si sekretar i përgjithshëm i partisë. Konfirmimi i tij zyrtar si president do të bëhet në mars.

Kufiri me dy mandate për presidentët kinezë u prezantua në fillim të viteve 1980 pas vdekjes së kryetarit Mao.

Sundimi gati 30-vjeçar i Maos shkaktoi kaos të madh, dhunë dhe paqëndrueshmëri në Kinë, dhe ideja ishte të kalonte në një model më të “udhëheqjes kolektive” dhe të siguronte që pushteti të mos ishte më kurrë kaq i centralizuar në duart e një personi.

Por në vitin 2018, Presidenti Xi hoqi me sukses kufirin me dy mandate nga kushtetuta, duke hapur rrugën për konsolidimin e pushtetit të tij që kemi parë këtë fundjavë.

Ka pasur ndryshime të tjera kushtetuese të bëra këtë javë për të theksuar më tej statusin “thelbësor” të Presidentit Xi në qendër të Partisë.

Ndryshimet në Komitetin e Përhershëm të Byrosë Politike sugjerojnë gjithashtu se ai është bërë gjithnjë e më i pakundërshtueshëm.

Dy figura në veçanti, Li Keqiang dhe Ëang Yang, dallohen në uljen e tyre nga komiteti i përhershëm. Të dy janë mjaft të rinj për të shërbyer një mandat tjetër dhe thuhet se janë më të prirur ndaj reformave, por asnjëri nuk konsiderohet të jetë besnik i presidentit Xi.

Me dy të dalë në pension, ishin katër fytyra të reja në ekipin kryesor. Të katër janë burra që konsiderohen të jenë brenda rrethit të brendshëm të Xi. Të gjithë kanë punuar ngushtë me të në pika të ndryshme të karrierës së tij dhe me siguri konsiderohen shumë të besuar.

Gjithashtu nuk kishte asnjë pasardhës të dukshëm në përbërjen e komitetit të përhershëm. Një pasardhës i caktuar është zakonisht kushdo në atë ekip që është mjaft i ri për të shërbyer një mandat në pritje dhe dy mandate si drejtues, të gjitha para moshës së pensionit 68 vjeç, por nuk kishte asnjë të asaj moshe.

Kjo tregon se Xi me të vërtetë mund të synojë të qëndrojë në detyrë për 10 vjet ose më shumë.

Pozicioni i tij i konsoliduar ka një rëndësi të madhe në Kinë dhe në mbarë botën, sepse kjo do të thotë se vizioni i tij për vendin është këtu për të qëndruar.

Nën udhëheqjen e tij Kina është bërë gjithnjë e më e pasur dhe e fortë. Vizioni i tij ultra-nacionalist e ka bërë atë më këmbëngulës ndaj skenës së huaj dhe të pafalshëm për ngritjen e saj.

Por në dhjetë vitet e tij në pushtet, Presidenti Xi ka centralizuar gjithashtu një pjesë të madhe të pushtetit brenda shtetit dhe partisë nën kontrollin e tij. Ai ka spastruar rivalët dhe ka ndrydhur disidencën.

Njerëzit në Kinë janë gjithnjë e më shumë të mbikëqyrur dhe censuruar, ndërsa gazetarët, avokatët dhe grupet e shoqërisë civile kryesisht janë të heshtur.

Në fjalimin, foli për ambicien e tij për një “përtëritje të madhe” të Kinës, por përmendi përsëritjen e një “stuhie të rrezikshme” dhe “ujërave të trazuar” përpara, gjë që mund të shqetësojë disa vëzhgues ndërkombëtarë.

Ekspertët thonë se tani do të duhej një tërmet politik për ta rrëzuar atë, diçka që ndihet gjithnjë e më e pamundur./albeu.com