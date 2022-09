Xi do të takohet me Putinin në udhëtimin e parë jashtë Kinës që nga fillimi i COVID-19

Xi Jinping do të largohet nga Kina për herë të parë në më shumë se dy vjet për një udhëtim këtë javë në Azinë Qendrore, ku do të takohet me Vladimir Putinin e Rusisë, vetëm një muaj para se të vendoset për të çimentuar vendin si udhëheqësi më i fuqishëm kinez që nga Mao Ce Duni.

Sipas Reuters, udhëtimi, i pari i Xi jashtë vendit që nga fillimi i pandemisë COVID-19, tregon se ai është i sigurt si për kontrollin e tij në pushtet, ndërsa ai drejtohet për një mandat të tretë në detyrë dhe për rolin e tij si një lider botëror në një kohë të fuqisë së madhe të rinovuar.

Në sfondin e konfrontimit të Rusisë me Perëndimin për Ukrainën, krizës mbi Tajvanin dhe një ekonomie globale belbëzuese, Xi do të bëjë një vizitë shtetërore në Kazakistan të mërkurën. Presidenti i Kinës do të takohet më pas me Putinin në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait në qytetin e lashtë të Rrugës së Mëndafshit të Samarkandit në Uzbekistan, Kazakistani dhe Kremlini. Kina konfirmoi udhëtimin të hënën.

Ndihmësi i Putinit për politikën e jashtme, Yuri Ushakov, u tha gazetarëve javën e kaluar se presidenti rus pritej të takohej me Xi në samit. Kremlini nuk pranoi të jepte detaje mbi bisedimet e tyre.

Takimi do t’i japë Xi-t një mundësi për të nënvizuar ndikimin e tij ndërsa Putini mund të demonstrojë animin e Rusisë drejt Azisë; të dy liderët mund të tregojnë kundërshtimin e tyre ndaj Shteteve të Bashkuara ashtu si Perëndimi kërkon të ndëshkojë Rusinë për luftën në Ukrainë.

“Ka të bëjë gjithçka për Xi-në sipas mendimit tim: ai dëshiron të tregojë se sa i sigurt është brenda vendit dhe të shihet si lideri ndërkombëtar i kombeve që kundërshtojnë hegjemoninë perëndimore. Privatisht, unë imagjinoj se Xi do të jetë më i shqetësuar për mënyrën se si po shkon lufta e Putinit dhe në të vërtetë nëse Putini ose Rusia janë në lojë në një moment në të ardhmen e afërt, sepse Kina ka ende nevojë për një udhëheqje anti-perëndimore në Moskë.” tha George Magnus, autor i “Flamujt e Kuq”, një libër rreth Sfidat e Xi.

Xi pritet gjerësisht të thyejë precedentin në një kongres të Partisë Komuniste që fillon më 16 tetor dhe të sigurojë mandatin e tij të tretë pesëvjeçar të udhëheqjes. Ndërsa Xi është takuar personalisht me Putinin 38 herë që kur u bë president i Kinës në vitin 2013, ai ende nuk është takuar personalisht me Joe Biden që kur ky i fundit u bë President i SHBA në 2021.

Xi u takua për herë të fundit me Putinin në shkurt, vetëm disa javë përpara se presidenti rus të urdhëronte pushtimin e Ukrainës, i cili ka lënë dhjetëra mijëra të vdekur dhe ka mbjellë kaos në ekonominë globale. Në atë takim në hapjen e Lojërave Olimpike Dimërore, Xi dhe Putin deklaruan partneritetin e tyre pa limite, duke mbështetur njëri-tjetrin për ngecjet në Ukrainë dhe Tajvan me një premtim për të bashkëpunuar më shumë kundër Perëndimit./albeu.com