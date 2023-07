Nuk ka më asnjë dyshim. Xhensila Myrtezaj do të bëhet nënë për herë të dytë. Në 5-vjetorin e vajzës së saj Ajka, ka zbuluar gjininë e fëmijës.

Së bashku me Bes Kallakun dhe Ajkën hapën kutinë e madhe me anë të së cilës zbuluan se në familjen e tyre do të shtohet një djalë.

Shumë shpesh është përfolur se këngëtarja ishte në pritje të ëmbël por vetë Xhensila i mohonte vazhdimisht por mesa duket paska zgjedhur këtë ditë të veçantë për ta bërë publike.

/Albeu.com/