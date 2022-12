Xhaka skualifikon Serbinë nga Botërori, poston foton me fanellën “Jashari” (VIDEO)

Lideri i mesfushës zviceriane, Granit Xhaka rezultoi të ishte një ndër protagonistët kryesorë në kualifikimin e Zvicrës për në fazën tjetër, kualifikim i cili shijoi më shumë, pasi erdhi nga një fitore 3 me 2 ndaj Serbisë.

Xhaka arriti të dilte fitimtar në çdo përballje në fushë si nga ana sportive, por edhe emocioniale duke mos rënë pre e provokimeve nga lojtarët serb.

Megjithëse rrezikonte ndonjë dënim apo gjobë nga FIFA, në rast festimi me simbole kombëtare, Graniti nuk kishte si të dhuronte diçka të tillë për tifozët e tij. Me përfundimin e ndeshjes Xhaka shihej teksa festonte veshur me fanellën e një tjetër shqiptari të Zvicrës, Ardon Jashari.

Me mbiemrin Jashari mbi supe, Xhaka e përcolli mjaft mirë mesazhin e tij, duke ditur se ç’vlera simbolizon ai mbiemër për historinë shqiptare, e cila për fat të kaq është ende e freskët.