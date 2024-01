Xhaferi jep intervistën e parë pasi u zgjodh kryeministër: Do të punojmë për të gjithë qytetarët

Kryeministri i ri i Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, ka dhënë intervistën e parë për medie pasi u zgjodh në krye të qeverisë së Maqedonisë së Veriut.

Ai ka thënë për Klan Kosovën se do të punojë me përgjegjësinë më të madhe për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut pa asnjë dallim.

“Çështja e përgjegjësisë pa marrë parasysh, njeriu i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm nuk bazohet mbi bazën e përkatësisë etnike për të zbatuar përcaktimet ligjore që dalin nga bartja e funksionit që është besuar nga qytetarët dhe nga institucionet”.

“Kështu që nuk është hera e parë që jam bartës i përgjegjësisë dhe i respektit dhe nderit e krenarisë që të udhëheq një institucion për herë të parë, kështu që paraprakisht me parlamentin, dikur edhe pse jo i pari si ministër i Mbrojtjes, qasja është institucionale me përgjegjësi të plotë për atë çfarë më është besuar nga qytetarët, dhe besoj se para qytetarëve këtë qasje e kam vërtetuar duke e praktikuar funksionin e kryetarit të Kuvendit, dhe nuk do mend do të vazhdojë me ato parime t’i kryejë edhe detyrat që pasojnë nga sot e tutje deri në mbyllje të procesit, deri në zgjedhjet e 8 majit prej ku do të dalë një qeveri e re”.

“Kompetencat e saja nuk janë shuar ne jemi përgjegjësia, ne jemi përgjegjës për gjithë mbarrëvajtjen e funksionimit të institucioneve të shtetit në favor të qytetarëve, dhe statutit ndërkombëtar që ka vendi”, ka thënë Xhaferi. /albeu.com