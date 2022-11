Xhaferi: Bashkimi e përbën forcën e vërtetë! Shqiptarët, bashkë me të gjithë qytetarët Maqedonisë janë guri i konsolidimit të kësaj force

Kryetari i Kuvendit maqedonas, Talat Xhaferi sot ka uruar 28 Nëntorin, Ditën e Flamurit Shqiptar. Xhaferi mes tjerash shkruan se qëllimi për anëtarësim në BE është udhërrëfyesi që duhet të na motivon të punojmë me përkushtim për të ardhme të përbashkët evropiane.

“Më lejoni që në emër të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, me gëzim të veçantë të drejtoj urime të përzemërta me rastin e 28 Nëntorit – Ditës së flamurit, me dëshira të sinqerta për suksese dhe përparim të Shqiptarëve kudo që të jenë, ndërsa festa, siç është në fakt edhe gjithë Nëntori, le të jetë arsye për ndjenjë krenarie dhe gëzimi për gjithë atë që kemi qenë, jemi dhe do të jemi në të ardhme. Pa dyshim se kjo festë e rëndësishme është thellë e ngulitur në memorien historike kolektive kombëtare dhe në zemrat e të gjithë pjesëtarëve të popullit shqiptar, kudo që të gjinden të shpërndarë anembanë botës dhe sot, kur shënojmë 110 vjetorin prej ditës kur diplomati i shquar Ismail Qemali, bashkë me delegatë nga qytetet e ndryshme shqiptare e ngriti flamurin kombëtar në Vlorë, shqiptarët, me ndjenjë krenarie kombëtare e nderojnë si simbol të rilindjes kulturore kombëtare të shqiptarëve. Përcaktimi ynë i përbashkët shtetëror dhe rajonal për integrim evropian është udhërrëfyesi i vetëm i cili na motivon të punojmë me përkushtim dhe në mënyrë të palodhshme për tu bërë sa më shpejtë pjesë e familjes së madhe evropiane. Atje, bashkë, me vlera dhe standarde të njëjta do të kontribuojmë për një botë më të mirë për gjeneratat e ardhshme. Jetojmë në kohëra sfidash në çdo aspekt dhe vetëm bashkimi e përbën forcën e vërtetë e cila mund të tejkalojë çdo pengesë. Ndërsa shqiptarët, bashkë me të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut janë guri i konsolidimit të kësaj force”, shkruan Xhaferi në telegramin e urimit.