Xhaçka thirrje Putin: Ulni tensionet dhe zgjidhni mosmarrëveshjet në rrugë diplomatike

“Në këtë situatë të vështirë dëshirojmë të rikofirmojmë edhe një herë mbështetjen e #Shqipërisë ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të #Ukrainës. Ne ripërtërijmë thirrjen tonë për #Rusinë që të ulë tensionet dhe të zgjidhë situatën në mënyrë diplomatike”, shkruan Ministria e Jashtme e Shqipërisë.

In this difficult situation we once again wish to reaffirm #Albania‘s support for #Ukraine‘s sovereignty and territorial integrity. We renew our call for #Russia to de-escalate and resolve the situation diplomatically.

