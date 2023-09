Xavi konfirmon ardhjen e mundshme të sulmuesit brazilian në janar

Trajneri i Barcelonës, Xavi Hernandez, ka zbuluar se sulmuesi brazilian Vitor Roque mund të mbërrijë në klub gjatë afatit kalimtar të dimrit, përkundër lëndimit të tij dhe vështirësive financiare të klubit katalan.

Roque u largua nga fusha e lojës me lot gjatë ndeshjes së fundit për Athletico Paranaensen dhe pritet të jetë jashtë fushave për të paktën dy muaj, edhe pse mendohet që ai do mungojë edhe më gjatë.

Xavi Hernandez tha para gazetarëve se Roque nuk ka nevojë ti nënshtrohet operacionit.

“Mundësia që ai të vije në janar është ende aty. Ai nuk do ti nënshtrohet operacionit, por do ti nënshtrohet një trajtimi të veçantë në mënyrë që të rikuperohet plotësisht. Ne jemi në kontakt me Athletico Paranaensen”, ka thënë Xavi.