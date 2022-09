William apo Harry? Mbreti Charles III vendos kush do të jetë princ i Uellsit

Mbreti Charles tha se ka zgjedhur që djali i tij i madh të jetë princi i Uellsit.

“William me Katerinën pranë tij, Princi dhe Princesha e re e Uellsit, do të vazhdojnë të frymëzojnë dhe udhëheqin bisedat tona kombëtare, duke ndihmuar për të sjellë margjinalët në terrenin qendror ku mund të jepet ndihma jetik”, tha mbreti Charles duke mos harruat të përmendë dhe Harryn me bashkëshorten e tij, Meghan Markle.

“Shpreh dashurinë time për Princin Harry dhe Meghan ndërsa ata vazhdojnë të ndërtojnë jetën e tyre jashtë shtetit”, tha ai për dukën dhe dukeshën e Sussex./albeu.com