Vuçiç: Serbia nuk do t’i vendosë sanksione Rusisë për aq sa të mundet

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka thënë se pret presion të ri nga Perëndimi për vendosje të sanksioneve kundër Rusisë, për luftën e nisur në Ukrainë.

Vuçiq ka thënë më 19 shtator në Nju Jork – ku është duke marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara – se pret që zyrtarët evropianë “t’i mbajnë leksione” gjatë takimeve se Serbia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë.

“Do t’i dëgjoj me kujdes dhe do t’iu them se unë e udhëheq Serbinë si president dhe për aq sa të mundemi, do të udhëheqim me këtë politikë”, ka thënë Vuçiq teksa u është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.