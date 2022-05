Vuçiç publikon foto duke gatuar me presidentin e Këshillit të Evropës

Presidenti i Këshilli të Evropës, Charles Michel, ka udhëtuar drejt Ballkanit Perëndimor. Në ditën e parë të vizitës, Michel është ndalur në Serbi.

Ai është takuar me presidentin serb, Aleksandër Vuçiç, me të cilin kanë përgatitur qebapë dhe kanë ngrënë darkë.

Fotografia nga darka është publikuar në Instagramin e Vuçiç.

“Përgatitëm qebapët së bashku. Faleminderit Michel për vizitën dhe mbështetjen për të ardhmen evropiane të Serbisë”, thuhet në postimin në Instagram.

Në një konferencë për media të enjten me Vuçiçin, Michel ka thënë se duhet të përshpejtohet integrimi në BE dhe se BE-ja do përfitime konkrete për qytetarët serbë e partnerët në rajon.