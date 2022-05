Vuçiç në Bruksel: Do të përgjigjemi seriozisht nëse Kosova aplikon në KE

Ambiciet e mundshme të Republikës së Kosovës për anëtarësimin në Këshillin e Europës kanë shqetësuar seriozisht presidentin serb, Aleksandar Vuçiç.

Më një intervistë ai ka thënë se një aplikim i Kosovës do të ishte “shkelje” e marrëveshjeve të Brukselit dhe Uashingtonit. Vuçiç po ashtu ka shtuar se do të ketë “përgjigje serioze” nëse Kosova aplikon.

“Është një pyetje e vështirë për ne. Është e qartë se disa njerëz po punojnë për të destabilizuar të gjithë rajonin, për të destabilizuar Serbinë. Sonte do të flas për këtë më në detaje.

Nëse e bëjnë, atëherë është e qartë se për ta nuk ka marrëveshje as të Brukselit e as të Uashingtonit. Do të jetë interesante të shohim se kush do t’i mbështesë për një gjë të tillë. Në do të përgjigjemi seriozisht dhe me përgjegjësi dhe do ta mbrojmë fuqishëm vendin tonë”, tha Vuçiç

Këshilltari i kryeministrit Albin Kurti, Jeton Zulfaj, ka thënë se tanimë Kosova ka 2/3 e votave të nevojshme për anëtarësim në këtë institucion./albeu.com