Vuçiç flet para takimeve në Berlin: Nuk do të ketë bisedime të lehta

Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq, sot nga Greqia ka folur për takimet që do t’i ketë nesër në Berlin, një me kancelarin gjerman, Olaf Scholz, dhe tjetrin me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në praninë e emisarit sllovak, Miroslav Lajcak.

Vuçiç ka thënë se ka tremë para këtyre takimeve, meqë sipas tij, bisedimet në kryeqendrën gjermanë s’do të jenë të lehta.

“Kam tremë, nuk do të ketë bisedime të lehta në Berlin”, ka thënë Vuçiq, shkruan tanjug, trasnmeton Gaszeta Express.

Në Berlin nesër do të diskutohen veprimet e ardhshme kundër agresionit dhe luftës së Rusisë në Ukrainë dhe për dialogun Kosovë-Serbi.

Scholz në përkrahje të dialogut në Berlin ka ftuar edhe emisarin sllovak, Miroslav Lajcak.

Lajcak do t’i presë në një darkë informale të përbashkët Kurtin e Vuçiqin, pasi të dy liderët të kenë përfunduar takimet e tyre me kancelarin gjerman./GazetaExpress