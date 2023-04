Vuçiç: Asociacioni, kusht për kthimin e serbëve në institucione

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, është takuar të enjten me serbë të Kosovës në Rashkë, ku ka thënë se themelimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe është kusht për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës.

Vuçiç ka kërkuar nga serbët e Kosovës që të jenë të bashkuar në vendimin për të mos dalë në zgjedhje më 23 prill në katër komunat veriore.

“Duhet të formohet Asociacioni i komunave serbe, se ky është kusht pa të cilin serbët nuk mund të kthehen në institucione, megjithëse herën e fundit e pashë që asnjëri prej jush nuk dëshiron të kthehet në institucione, ndoshta janë ëndrrat e mia boshe që do t’ia dilja në një rast të tillë dhe do t’ju lutesha, do ta bëja këtë, por nuk u shkon në mendje ta krijojnë asociacionin”, ka thënë ai.

Sipas tij, pala kosovare dëshiron që përmbajtja e Asociacionit të jetë inekzistente, prandja edhe i kanë prezantuar edhe kushtet për themelimin e tij. Madje, sipas tij, edhe bashkësia ndërkombëtare nuk është e interesuar për themelimin e Asociacionit. Ndërkohë, Vuçiç ka bërë të ditur se dje kanë dorëzuar komentet e fundit në lidhje me çështjen e targave ilegale në veri.