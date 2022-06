Vuani nga pagjumësia? Hidhini ilaçet, mjafton që këtë përbërje ta konsumoni 4-5 orë përpara gjumit

Çrregullimi i gjumit mund të jetë rezultat i disa elementeve biologjike, të ushqyerit jo të shëndetshëm, të kushteve psikiatrike dhe fizike.

Këto janë kushtet që mund të çojnë në probleme me gjumin:

Dhimbje në qafë dhe mbrapa

Ankthi dhe Depresioni

Sëmundje tiroide

Astma

Reaksione ale rgjike

Probleme me lukthin dhe stomakun

Artritis

Çrregullimet e gjumit gjithashtu mund të shkaktohen nga komponimet dhe aktivitetet e veçanta, siç janë alkooli, kafeina, nikotina, në një masë të madhe veçanërisht ushqimi i nxehtë, para gjumit. Çrregullimet e gjumit ndikojnë në jetë dhe mund të rrisin rrezikun e ank thit dhe hipertensionit.

Këto janë shenjat më tipike të çrregullimeve të gjumit:

Str esi dhe an kthi

Kujtim i dobët

Përqendrimi i dobët

Lodhje e madhe gjatë ditës

Irr itimet

Lodhje

Është një trajtim jashtëzakonisht efektiv kur bëhet fjalë për çrregullimin e gjumit.

Përveç kësaj, ai ka një qetësues të moderuar që punon me efikasitet kur është fjala për çrregullimin e gjumit.

Përzierni vetëm një gjysmë lugë të çajit me arrëmyshku me një gotë me ujë të nxehtë. Konsumoni këtë 4-5 orë para gjumit.

Kjo erëz ka përfitime të shumta shëndetësore, të tilla si çelës për detoksifikimin të trupit, ndihmon tretjen e ushqimit, përmirëson sistemin imunitar, përmirëson shëndetin e lëkurës dhe përmirëson qarkullimin e gjakut./albeu.com