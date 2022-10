Vuani nga dhimbja e shpinës? Ushtrimet që rekomandojnë mjekët kinezë (FOTO LAJM)

Nëse vuani nga dhimbja e shpinës, dëgjoni këshillat e mjekëve të mjekësisë kineze, të cilët pretendojnë se kanë gjetur zgjidhjen për personat që vuajnë nga dhimbja e shpinës dhe osteoporoza. Zgjidhja nuk është të gëlltisni pilula kundër dhimbjes, por të bëni ushtrime!

1. Shtrirja e shtyllës kurrizore

Futni këmbët poshtë. Ju uleni drejt dhe përkuleni përpara. Ky ushtrim do të zgjasë çdo rruazë veç e veç dhe do t’ju lehtësojë dhimbjet, si në pjesën e poshtme të shtyllës kurrizore ashtu edhe në pjesën e sipërme. Me ushtrime të rregullta, ju mund të eliminoni plotësisht dhimbjen e shpinës.

2. Ushtrohuni në mur

Ky ushtrim lehtëson dhimbjet e kokës, tensionin në shpatulla dhe qafë. Rekomandohet për ata që vuajnë nga vertigo.

Shtrihuni në shpinë dhe vendosni këmbët në mur. Mbajini duart në bark. Mbyllni sytë, merrni frymë në mënyrë të barabartë dhe përpiquni të largoni të gjitha mendimet e panevojshme. Pesë minuta në këtë pozicion lehtëson tensionin në muskujt e shpinës dhe qafës dhe dhimbja e kokës zhduket pa lënë gjurmë.

3- Poza e qenit

Qëndroni në të katër këmbët, duke e mbajtur shtyllën kurrizore paralele me dyshemenë. Së pari, thithni dhe tërhiqeni kokën lart dhe “ulni” stomakun. Më pas nxirrni frymën ndërsa lëvizni kokën poshtë dhe barkun brenda. Përsëriteni këtë 10 herë.

4-Shtrirja dhe përdredhja

Ky ushtrim ju ndihmon nëse keni dhimbje stomaku dhe dispepsi. Uluni në dysheme dhe drejtoni këmbët. Përkulni këmbën e majtë mbi të djathtën, më pas shtrihuni në të majtë. Duke u mbështetur në krah. Bëni të njëjtën gjë në anën e djathtë. Qëndroni në pozë për rreth 30 sekonda.

5-Pozë fluture

Redukton dhimbjen në ije, lehtëson tensionin në këmbë dhe gjunjë.

Uluni në dysheme, drejtoni shpinën. Mblidhni këmbët tuaja së bashku te këmbët dhe tërhiqini ato drejt jush. Qëndroni në këtë pozicion për rreth 2 minuta.