Vrau gruan e tij në Itali, shqiptari rrëfen ngjarjen, si e planifikoi arratisjen

Një ditë më parë, 49-vjeçari Avni Mecja, shqiptari që vrau bashkëshorten e tij Alexandra Elena Mocanune në banesën e tyre në Bolzano, iu dorëzua policisë, pas arratisjes më parë në Shqipëri.

Mediat italiane kanë zbuluar sot dëshminë e tij, i cili pasi ka rrëfyer krimin, ka treguar edhe skenarin që bëri në mënyrë që të arratisej dhe t’i shpëtonte drejtësisë.

Pas krimit ai ka rrëfyer se është arratisur drejt Shqipërisë, por para se të largohej ka telefonuar vëllanë duke i thënë se ishte në kërkim dhe duhej të zhdukej. Ditën e djeshme, në rrethana jo shumë të qarta, ai është kthyer në Itali për t’u vetëdorëzuar, duke fluturuar me avion nga Shqipëria drejt vendit fqinj.

“Gruaja ishte zhvendosur në Trentino pasi jetonte në Verona për t’i shpëtuar burrit të dhunshëm, të cilin e kishte denoncuar tashmë dy vjet më parë. Më pas u afruan, ai iu bashkua asaj në Bolzano dhe ndodhi tragjedia. Aleksandra dyshohet se është goditur me dhunë, mendohet me një send të mprehtë, i cili megjithatë nuk është gjetur ende.

“Avni Mecja doli nga banesa me makinën e gruas për të mbërritur fillimisht në Verona dhe prej andej në aeroportin e Trevisos. Me avion ai erdhi në Shqipëri, në vendin e tij të origjinës. Por, para se të arratisej, ai telefonoi vëllain e tij në kryeqytetin Veroneze dhe i tha se duhej të zhdukej sepse ishte në kërkim. Dhe nga ajo thirrje u vu në lëvizje drejtësia. Vëllai e kuptoi menjëherë se diçka e rëndë kishte ndodhur dhe thirri policinë, e cila gjeti trupin e pajetë të gruas, një banakiere me origjinë nga Rumania. Trupi i pajetë u gjet pasditen e së dielës nga zjarrfikësit dhe agjentët e ekipit të komisariatit të Bolzanos.

Dje, ndoshta pasi është bindur nga të afërmit e tij, shqiptari ka marrë sërish avionin dhe është kthyer në Itali. Tashmë në aeroportin e Veronës e priste skuadra e lëvizshme, e cila e çoi në prokurorinë e Bolzanos, ku më në fund rrëfeu krimin gjatë natës. Tani ai është në burg. Mecja u largua rreth orës 3 të natës së sotme nga zyrat e prokurorisë së Bolzanos në Piazza Tribunale. Ai mbante syze dielli dhe një kapuç të zi. Ishte një marrje e gjatë në pyetje. Burri mund të ketë vrarë partneren e tij të shtunën në mbrëmje. Çfarë ndodhi rreth orës 21:30 të së shtunës 22 tetor në Bolzano, në apartamentin numër 82 në katin e pestë të rrugës numër 42 në viale Trieste mund të raportohet vetëm nga Mecja. Gjatë natës, pasi kishte vrarë partneren e tij, burri kishte organizuar arratisjen për në Shqipëri”, shkruajnë mediat italiane.