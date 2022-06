Vrau gruan e tij në Greqi, Babis Anagnostopoulos në qeli me një shqiptar: Ditën e kalon duke lexuar libra

Kanë dalë të tjera detaje nga jetesa e re në qeli e Babis Anagnostopoulos, pilotit grek që vrau gruan e tij Caroline.

Sipas burimeve nga mediat greke, ai ndodhet në burgun e Malandrinos, në të ashtuquajturin “Alcatraz” të burgjeve greke.

Vendimi për mbajtjen e tij në një burg të sigurisë së lartë erdhi pasi kërkesa e tij për të vuajtur dënimin në burgun e Korydallos nuk u pranua.

Babis Anagnostopoulos, u dënua me burgim të përjetshëm plus 11 vjet burg për vrasjen e gruas fatkeqe Caroline dhe vrasjen e qenit të tyre, u transferua në Malandrino dhe po përpiqet të përshtatet me situatën e re.

Emisioni “To Proino” paraditen e së hënës dha informacione për programin dhe psikologjinë e Babis Anagnostopoulos në ambientin e tij të ri.

Sipas raportit, Babis Anagnostopoulos ka dalë nga qelia e karantinës dhe është transferuar në krahun e parë me një “shok dhome”, një të dënuari për vrasje nga Shqipëria, i cili punon në kafenenë e burgut.

“Ai është i qetë, i urtë, më i heshtur. Ai monitoron mjedisin e ri, njerëzit. Ai lexon, ka kuti me më shumë se 50 libra. Ai po flet në telefon me familjen e tij. “Ai ecën në oborr dhe stërvitet në palestër në natyrë”, thanë ata në emision.