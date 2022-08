Vrau babë e bir në Lezhë, ky është autori i shpallur në kërkim nga policia

Personi në foto është Besnik Pjetrit, i cili vrau me armë zjarri mbrëmjen e kaluar ish-vjehrrin e tij dhe kunatin, Pjerin e Gent Përjaku.



Shkak që Besnik Pjetri nga fshati Troshan të vriste ish-vjehrrin dhe ish-kunatin ishin bërë sherret e vazhdueshme që kishte me ish-bashkëshorten dhe familjen e saj. Ai kishte 2 vajza me ish-bashkëshorten me të cilën kishte 6 vite që ishte divorcuar.

Ajo e kishte denoncuar edhe në Itali e për këtë shkak kishte bërë 2 vite burg në shtetin fqinj. Pas sherreve me ish-bashkëshorten, Përnjaku vrau banesën e tyre, në fshatin Grykë Zezë në Lezhë, Pjerin dhe Gent Përnjakun.