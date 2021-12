Vrasja në Peqin: Nisin kërkimet me helikopter për ekzekutimin e 35-vjeçarit, kjo është pista kryesore e hetimit (FOTO&VIDEO)

Në orët e para të mëngjesit në fshatin Gjoçaj, në Peqin u gjet i vdekur në rrugë, i riu Albi Bashaliu, 35 vjeç.

I riu sipas policisë është qëlluar me armë zjarri në rrugëte fshatit duke i marrë jetën, ndërkohë autorët janë zhdukur pa gjurmë pas atentatit.

Burimet për albeu.com bëjnë me dije se vrasja e sotme mund të ketë si motiv hakmarjen pasi i vëllai i viktimës gjendet në burg për një atentat me vdekje në vitin 2017.

“Më datë 27.12.2021, rreth orës 08.39, në fshatin Gjoçaj Peqin, në rrethana ende të paqarta dyshohet se është vrarë me armë zjarri, në rrugë, shtetasi A. B., rreth 35 vjeç, banues në fshatin Gjoçaj, Peqin…”-njofton policia.

Dinamika

Pronari i lokalit ku u vra mëngjesin e sotëm Bashalliu ka zbuluar se dy persona kanë mbërritur me makinë para lokalit të tij, kanë thirru viktimën jashtë dhe e kanë qëlluar dy herë më armë zjarri, më pas njëri është siguruar se 35-vjeçari ka vdekur duke e qëlluar sërish, ndërsa tjetri ka hedhur benzinë mbi makinën e tij dhe e kanë djegur. Më pas kanë marrë çelësat e makinës së viktimës dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ai, i cili kishte dhe lidhje të largët familjare me viktimën, tregoi se kishte tentuar të dilte jashtë pasi ka dëgjuar të shtënat, por dy autorët i kishin thënë të futej brenda. Skenën e krimit, ai e kishte parë nga lokali i tij, i cili ishte me xhama.



Motivi i vrasjes hakmarrja?

Viktima e sotme është vëllai i Leonard Bashaliu. Ky i fundit qershorin e kaluar qëlloi për vdekje 45-vjeçarin Ylber Xhahysa. Autori dhe viktima ishin të njohur dhe kishin raporte miqësore me njëri-tjetrin.

45-vjeçari Xhahysa kishte shkuar pranë banesës së 40-vjeçarit Bashaliu në fshatin Gjoçaj. Raportohet se mes tyre ndodhi një konflikt për motive të dobëta.

Për pasojë Bashaliu e ka qëlluar me pistoletë dhe ndonëse Xhahysa u dërgua në spital nga të afërmit nuk mundi të mbijetonte. Për këtë ngjarje autori Leonard Bashaliu ndodhet në burg dhe po vuan dënimin.

Ndërkohë policia për vrasjen e Albi Bashaliut po heton në disa pista, ndërsa ajo e hakmarrjes për shkak të të kaluarës së tij dhe të vëllait, është pista kryesore.

Viktima tentoi të vriste dy shtetas në 2017:

Viktima e sotme rezulton të jetë i arrestuar në vitin 2017, pasi akuzohej se për motive të dobëta ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të dy personave. Albi Bashaliu, në atë kohë qëlloi me automatik në drejtim të V.SH, 57 vjeç dhe A.B, 38 vjeç, banues në Peqin.

Këta dy persona i “falën” plumbat dhe nuk kanë pasur lëndime nga të shtënat me armë. Ndërkohë, policia sekuestroi në vendngjarje në cilësinë e provës materiale, 18 gëzhoja armë zjarri model 56 të kalibrit 7.62mm, 1 fishekë i pa plasur model 56 të kalibrit 7.62mm si dhe një automjeti tip ‘Volksëagen’ me targa AA 226 ES në pronësi të shtetasit Albi Bashaliut.

Makina e djegur:

Pas krimit të rëndë, autorët dyshohet se kanë djegur dhe një makinë. Ende është e paqartë nëse makina është e autorëve apo e viktimës por dyshohet se ajo ishte e vjedhur 1 javë më parë në Tiranë.

NJOFTIMI I POLICISE MBI NGJARJEN:

Peqin/Informacion paraprak

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje së bashku me grupin hetimor.

Është rrethuar zona dhe vijon krehja e saj për të bërë të mundur kapjen e autorit/ëve.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vijon punën për zbardhjen e rrethaneve të ngjarjes, sekuestrimin e çdo prove të mundshme materiale që shërben për identifikimin e autorëve. /albeu.com/