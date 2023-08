Vrasja në Athinë, jo vetëm kroatët, edhe një shqiptar dhe grek si të dyshuar

Huliganët kroatë, të cilët janë marrë të pandehur për ngjarjen e ndodhur më 8 gusht ku mbeti i vrarë një 29-vjeçar grek kanë dalë para hetuesve në mëngjes.

Ata mohojnë pjesëmarrjen e tyre në ngjarjet tragjike të së hënës, jashtë stadiumit të AEK-ut në Neë Philadelphia.

Gjatë kërkimit të faljes, ata pretenduan se ishin në vendin e gabuar në kohën e gabuar, se kishin shkuar për të parë se çfarë po ndodhte dhe nuk kishin marrë pjesë në incidente, ndërsa një tjetër i pandehur pretendoi se thika që iu gjet ishte për në punë.

Të 30 të pandehurit mohojnë kategorikisht pjesëmarrjen e tyre në ngjarjet e përgjakshme në Filadelfian e Re, por edhe në plagosjen fatale të 29-vjeçarit Michalis Katsouris, shkruan Albeu.com.

“Ne ishim zhvendosur në fushën “OPAP ARENA Agia Sofia”, për të parë skuadrën tonë DINAMO ZAGREB të stërvitet një ditë para ndeshjes kundër AEK-ut, për të cilën nuk kishim siguruar biletat, pas ndalimit të UEFA-s dhe papritur u gjendëm të përfshirë në incidente dhe diversione të shumta, të dhunshme, të cilat kishin vazhduar të paktën prej të paktën gjysmë ore, pa ndërhyrjen në kohë të autoriteteve policore”, thotë në deklaratën e tij njëri nga të pandehurit dhe justifikohet se vraponin pasi kishin frikë se mos arrestoheshin.

“Forcat e policisë na ndoqën dhe të trembur nga tensioni dhe tymi i hedhur nga sportdashësit grekë, më në fund na imobilizuan dhe më pas na arrestuan”, thotë ai dhe shton se: “Nuk jam në gjendje ta di për shkak të distancës, cili goditi realisht me një objekt të mprehtë, duke goditur me thikë fatkeqin Michalis Katsouris, një akt i urryer, për të cilin na erdhi shumë keq”.

Kalimtarë të zakonshëm

Ai ka qenë në New Filadelfia për punë mbrëmjen e së hënës, siç pretendon në deklaratën e tij i pandehuri 22-vjeçar me origjinë nga Shqipëria, në zotërim të të cilit autoritetet gjetën një thikë të palosshme, shkruan protothema.gr.

“Unë jam elektricist. Më 7/8/2023, isha në zonën e New Philadelphia për punë. Unë e mbarova punën vonë. Kisha lënë një takim me të dashurën time në stacionin ISAP “PERISSOS” për të vazhduar me tren drejt Pireut, me synimin për të arritur në Galatsi. E dashura ime erdhi për një javë nga Androsi”.

I pandehuri, i cili sipas informacioneve është vendosur në rreshtin kryesor të të dyshuarve për vrasjen e 29-vjeçarit Michalis Katsouris, pohon se ka shkuar në vendngjarje, pas britmave dhe flakërimeve, të cilat i ka parë duke u hedhur jashtë stadiumit të AEK-ut, shkruan Albeu.com.

“Ndërsa po prisja jashtë stacionit, dëgjova britma, shpërthime dhe flakë dhe shkova të shikoja se çfarë po ndodhte. Nuk kam marrë pjesë në episode”.

Sa i përket thikës që iu gjet, 22-vjeçari pretendon se e kishte në vete për punën e tij.

“Thika e palosshme e gjetur tek unë është për punën time. Unë e përdor atë në punën time. Unë nuk jam tifoz i organizuar i PAO-s, jam një sportdashës i thjeshtë. Shkoj në stadium, me babain dhe vëllain tim, sa herë që gjej bileta të lira. Dua të deklasifikohen komunikimet e mia, të kontrollohet celulari dhe të merret një mostër e ADN-së, për të vërtetuar se nuk kam lidhje me atë që më akuzojnë”.

Edhe i pandehuri grek 27-vjeçar, dyqani i të cilit në Ampelokipi u sulmua dje nga tifozët e AEK-ut, ka deklaruar gjithashtu se ka qenë një kalimtar i thjeshtë në vendin e sherrit të përgjakshëm.

“Dua të them kategorikisht se nuk kam asnjë lidhje me atë që ndodhi në zonën e Filadelfisë së Re mes kriminelëve kroatë, të cilët erdhën në Greqi, për të vrarë dhe shkatërruar prona dhe kriminelët e organizuar të AEK-ut, të cilët patën një takim vrastar me kriminelët kroatë dhe po ashtu ishin të armatosur me thika, leva, shkopinj druri dhe armë të tjera të rrezikshme, siç shihet edhe nga videot, të cilat janë sekuestruar dhe futur në dosje nga ELAS”, shprehet ai.

27-vjeçari i njohur për autoritetet, pasi ka qenë i akuzuar në të kaluarën për dhunë nga tifozët, por edhe për një organizatë kriminale, flet për praninë e tij të rastësishme në vendngjarje, shkruan Albeu.com.

“Ditën në fjalë, gjatë orëve të pasdites, vizitova dyqanin në zonën e Nea Jonit, Atikë, së bashku me të fejuarën time për të mbikëqyrur ambientet e biznesit në fjalë dhe më pas u takova me një të njohurin tim në shtëpinë e tij në zonën e Nea Jonisë për të kontrolluar gjendjen e motoçikletës që kishte në shitje dhe i kisha shprehur interesin për ta blerë”, thotë 27-vjeçari.

Një pretendim i ngjashëm me atë të 22-vjeçarit shqiptar ka edhe i pandehuri grek se pse ai u gjet dhe u arrestua nga Policia në vendin e ngjarjes. 27-vjeçari nuk mungon të pohojë se nuk i njihte huliganët kroatë të mbledhur, shkruan Albeu.com.

“Ndërsa po bisedonim, rreth orës 11 të mbrëmjes dëgjuam britma të forta, fishekzjarre, flakë dhe eksploziv nga zona e stadiumit të AEK-ut, ndaj nga kurioziteti vrapova në vendin e ngjarjes në rrugën Alexandrou Papanastasiou dhe konkretisht në pikën e origjinës së zhurmës shurdhuese, e cila është vetëm 5 minuta më këmbë për të mësuar se çfarë ka ndodhur. Kur mbërrita në vendngjarje pashë dhe dëgjova fishekzjarre duke shpërthyer dhe britma e sharje nga personat e përfshirë, kështu që u largova nga frika dhe u drejtova për në stacionin Perissos duke lëvizur përgjatë rrugës Papanastasiou.”

Dhe ai shton:

“Nuk më është gjetur asnjë thikë, as dru, as levë dhe asnjë send i mprehtë. Faji i vetëm është se kam qenë në vendin e gabuar në kohën e gabuar!”, pohon i pandehuri.

E ndërsa për policinë është një nga 5 të dyshuarit kryesorë për vrasjen e tifozit fatkeq të AEK-ut, ai deklarohet i pafajshëm dhe vetëm tifoz i organizuar i Panathinaikos.

Kërkimet e faljeve të 30 të akuzuarve janë në vazhdim dhe procesi pritet të jetë maratonë, pasi deri më tani rreth 2/3 e të akuzuarve janë shfajësuar, shkruan Albeu.com.

Më herët ka pasur tension dhe incidente mes tifozëve të AEK-ut, të cilët ndodheshin jashtë gjykatave në rrugën Evelpidon. Rreth 100 tifozë hodhën shishe me ujë dhe kafe drejt policëve që kishin bllokuar hyrjen e gjykatës, duke bërtitur. Menjëherë pas orës 14:00 janë larguar nga vendi i ngjarjes.

Mirëpo, avokati Alexis Kougias tha në deklaratën e tij se në dosjen e lëndës ka një video që tregon një autor dhe viktimën, i cili goditet nga pas me thikë./Albeu.com/