Vrasja e “Xhaxha Xho”, dëshmitarët: Autorët janë shqiptarë

Vrasja e Giannis Skaftouros ishte e fundit në një zinxhir të gjatë vrasjesh në Greqi. Ai u vra teksa ndodhej në oborrin e shtëpisë me vajzat, nipërit dhe persona të tjerë pranë tij.

55-vjeçari kishte një histori të gjatë në shantazhe, bomba, rrëmbime dhe akuza për vrasje, ndërsa konsiderohej bashkëpunëtor i të vrarëve Vassilis Stefanakos dhe të burgosurit Panagiotis Vlastos. ‘Kathimerini‘ raporton se ato formuan një nga grupet më të fuqishme duke u zgjeruar e duke u marrë me çështjet e kontrabandës së karburanteve, cigareve apo sendeve të tjera.

I njohur me “Xhaxha Xho”, ai mori më shumë se pesëmbëdhjetë plumba nga kallashnikovi, shumica në gjoks dhe bark, si dhe tre të shtëna në kokë me pistoletë. Autorët kanë vepruar në momentin kur truprojat e tij ishin larg shtëpisë, pasi për shkak të ditës dhe me urdhër të Skaftouros do të punësoheshin pas orës 4.

Një ose më shumë persona në rrethin e tij të ngushtë kishin informacionin se 55-vjeçari do të ishte i pambrojtur atë ditë. Burime policore, lënë të hapur mundësinë që autorët të kenë vëzhguar lëvizjet e Skaftouros dhe kanë vepruar duke konstatuar se mungonin truprojat e tij.

Dëshmitarët okularë kanë dëshmuar se autorët mund të jenë shqiptarë.

Plani i atentatit u realizua nga të paktën katër persona të cilin kishin hypur në dy motoçikleta të mëdha. Të tre u hodhën nga muri i jashtëm dhe pasi iu afruan njerëzve në kopsht, hapën zjarr duke vënë në shënjestër 55-vjeçarin. Të afërmit që folën publikisht i përshkruan xhelatët duke bërtitur “bie poshtë” përpara se të lëviznin drejt Skaftouros, duke e quajtur atë me emrin e tij të parë, “Gjon, Gjon”, me sa duket për t’u siguruar që ai ishte njeriu që ishin urdhëruar të vrisnin.

Giannis Skaftourou u vra në vilën e tij në Dervenochoria, Beotia. Hetimet po vijojnë dhe dyshohet se pas këtij krimi qëndron një bandë shqiptarësh. Kjo vjen pas një konflikti që ka pasur vetë Skaftourou me një grup shqiptarësh në burgun e Koridhalos, ku dhe u plagos prej tyre në vitin 2018. Edhe urdhri për vrasjen e tij dyshohet të ketë dalë nga i njëjti burg, por ende nuk ka asnjë të arrestuar./albeu.com