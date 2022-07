Vrasja e vëllezërve Haxhia në Durrës, Nuredin Dumani dhe Klevis Alla ballafaqohen me njëri-tjetrin

Dy bashkëpunëtorët e prokurorisë së Posaçme SPAK, Nuredin Dumani dhe Klevis Alla, të cilët kanë qenë së bashku protagonistë në vrasjen e vëllezërve, Besmir dhe Viktor Haxhiaj si dhe në ekzekutimin e Dorian Shkozës e Anxhelo Avdisë, kanë pasur një përplasje të madhe mes tyre për sa i përket tregimit të dy ngjarjeve kriminale, të ndodhura në vitin 2020 në Durrës.

Bashkëpunëtori i Drejtësisë, Klevis Alla, në 3 dëshmitë e dhëna në 30 prill 2020, 6 maj 2020 dhe 26 shkurt 2021, ku jepen rrëfime kontradiktore për sa i përket emrave të ekzekutorëve, takimeve dhe mënyrës së ndodhjes së dy ngjarjeve të rënda.

Për shkak se dy bashkëpunëtorët Dumani dhe Alla, nuk përputhen me njëri-tjetrin, pak ditë më parë prokurorët e SPAK, kanë zhvilluar një seancë ballafaqimi mes Klevis Allës, bashkëpunëtorit të parë të SPAK dhe Nuredin Dumanit, bashkëpunëtorit të 4-rt, që SPAK ka në dosjen penale, ku flitet për disa vrasje në Durrës, Rrogozhinë dhe Elbasan.

3 nga katër rrëfimet që ka dhënë Klevis Alla nga muaji Prill 2020 e deri më sot, ai akuzon në mënyrë të përsëritur se autorë të vrasjes së vëllezërve Haxhiaj, Dorian Shkozës dhe Anxhelo Avdia, kanë qenë ai vetë, Altin Ndoci dhe Talo Çela.

Alla tregon se në të dyja rastet ai ka qënë në dijeni të vrasjes dhe protagonist. Madje tek rasti i ekzekutimit të vëllezërve Haxhiaj, ai thotë se ishte shofer i makinës “Toyota”, që Nuredin Dumani e kishte marrë tek Plaurent Dervishaj në Durrës.

Por si ekzekutorë në këtë krim të rëndë, Alla përcakton në 3 dëshmitë e tij se njerëzit që kanë qëlluar ishin Altin Ndoci dhe Talo Çela.

Nga ana tjetër në dëshminë që vetë Nuredin Dumani ka dhënë para prokurorëve dhe ku tregon vrasjen e vëllezërve Haxhiaj, ai rrëfen se vrasjen e tyre e kishte bërë ai vetë së bashku me Henrik Hoxhaj dhe Klevis Allën, të cilën i thërrisnin “Çapaçul”.

Një fakt të tillë e tregon dhe bashkëpunëtori i tretë i kësaj dosje, Henrik Hoxhaj, duke shmangur nga pjesëmarrja në krim dhe përgjegjësia penale Talo Çelën dhe Altin Ndocin.

Në 3 dëshmitë që ka dhënë Klevis Alla në prokurori, ku vetëm në 30 Prill 2020 është pyetur dy herë nga prokurori Gëzim Veizi dhe oficeri Lorenc Dervishi, ai tregon se vrasjen e 4 personave e kishte kryer Talo Çela, Altin Ndoci.

Këto dëshmi Alla, i ka dhënë në një kohë kur ai para se të arrestohej nga policia, ishte takuar me Nuredin Dumanit, dhe mund të jetë instruktuar prej tij, mbi qëndrimin që duhet të mbante.

Pasi dhe vetë Dumani ishte në dijeni që Klevis Allën e thërrisnin në polici dhe e pyesnin për vrasjen e dy vëllezërve. Vetëm në dëshminë e 4, të dhënë në datën 26 shkurt 2021 para prokurorëve Altin Dumani dhe Doloreza Musabelliu, Klevis Alla, ka përfshirë Nuredin Dumanin si ekzekutor të vëllezërve Haxhiaj, Dorian Shkozës dhe Anxhelo Avdisë.

Por megjithëse Alla ka qënë në të njëjtën makinë me vrasësit, çuditërisht ai nuk ka përmendur në asnjë rresht të 4 dëshmive të tij, emrin e Henrik Hoxhaj, i cili në rëfimin e tij pranon se ka vrarë bashku me Dumanin vëllezërit në Durrës dhe së bashku me Eljo Bitrin kanë vrarë Dorian Shkozën dhe Anxhelo Avdinë.

Në këtë dëshmi të katërt, Klevis Alla, thotë se në makinën tip “Toyota”, ndodhej ai vetë në timon, Nuredin Dumani në sediljen e parë, ndërsa Talo Çela dhe Altin Ndoci ndodheshin me automatikë në sediljen e pasme.

Por edhe ky moment ka ngritur për prokurorët mjaft pikëpyetje në vërtetësinë e deklaratave të Allës, pasi dy bashkëpunëtorët e tjerë, Nuredin Dumani dhe Henrik Hoxhaj, tregojnë se në këtë periudhë ata kërkonin me insistim lokalizimin dhe vrasjen e Talo Çelës dhe Altin Ndocit.

Ndërsa Klevis Alla në rrëfimin para prokurorëve, rezulton se i fut hasmit në një makinë dhe i implikon ata së bashku, në dy ngjarje të rënda kriminale, me 4 të vdekur.

Për shkak se Klevis Alla ka pasur mospërputhje të thellë në tregimin e ngjarjes, prokurorët e kanë pyetur atë se pse ai nuk kishte treguar emrin e Nuredin Dumanit, por Alla është shfajësuar duke pohuar se Dumani e kishte kërcënuar se do i vriste motrën e vogël. /Oranews/