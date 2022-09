Vrasja e Pjerin Xhuvanit, Paplekaj del nesër para gjykatës: Zbardhet kërkesa e prokurorisë

Gjykata e Elbasanit do të zhvillojë ditën e mërkurë seancën e parë ndaj Arbër Paplekajt, i akuzuar për vrasjen e mjekut Pjerin Xhuvanit në 23 prill të vitit 2021,

Burime për Abc bënë me dije se gjatë ditës së nesërme Prokuroria e Elbasanit do t’i kërkojë Gjykatës caktimin e një avokati për të akuzuarin Paplekaj, pasi për 4 herë me radhë ka dështuar seanca gjyqësore ndaj tij për shkak të mungesës së palës mbrojtëse.

Kujtojmë që Arbër Papleka ka qenë bodigardi i Sekretarit të Përgjithshëm të PD gjatë fushatës së zgjedhjeve elektorale të 2021.

Pas një përplasje mes dy grupeve partiake, ku janë përdorur edhe armët, Paplekaj ka qëlluar mbi Xhuvanin duke e lënë të vdekur.