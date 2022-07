Vrasja e Pjerin Xhuvanit në Elbasan, gjykata rikthen në detyrë 6 efektivët e “Shqiponjave”

Gjykata e Elbasanit ka vendosur paraditen e sotme të rikthejë në punë gjashtë efektivët e forcave “Shqiponja” që më herët u pezulluan nga detyra, pasi u akuzuan nga prokuroria për ngjarjen e ndodhur 4 ditë para zgedhjeve të 25 prillit 2021, ku mbeti i vdekur Pjerin Xhuvani.

Pak ditë më parë u publikua dosja e prokurorisë sipas së cilës thuhet se ngjarja mund të ishte parandaluar nëse polcia do të kishte ndërhyrë.

Dy ditë më parë u njohën me masën e sigurisë ëdhe dy zv.drejtorët të cilët po përballen po me të njëjtën akuzë, Nikollaq Palla dhe Albert Nushi që janë me arrest shtëpie./albeu.com