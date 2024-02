Vrasja e Liridonës/ Vëllai i saj prek me fjalët: Dhimbja sa vjen e shtohet, po i ndjekim informacionet për gjykime të vrasjeve të vajzave që…

Sot, bëhen tre muaj nga vrasja e Liridona Ademajt. Vëllai i saj, Leonard Ademaj, ka thënë me anë të një reagimi në rrjetet sociale, se dhimbja sa vjen e shtohet dhe se ata i mban shpresa që drejtësia nuk do të vonojë.

Ai shton se po ndjekin me dhimbje të thellë informacionet për gjykime të vrasjeve të vajzave, që janë bërë me gabime që çojnë në rigjykime, apo edhe për raste kur gratë janë abuzuar fizikisht dhe dhunuesit enden të lirë ose reklamohen publikisht.

Pas kthimit në rigjykim të rastit të Marigona Osmanit, Leonard Ademaj, ka thënë se shpreson që rasti i Liridonës dhe rastet tjera të gjykohen shpejtë dhe pa gabime.

“Sot tre muaj që kur se na e kanë vrarë Liridonen tonë. Dhimbja sa vjen e shtohet e neve na mban shpresa që drejtësia nuk do të vonojë. Derisa e vajtojmë vajzën dhe motrën tonë, me dhimbje të thellë po i ndjekim informacionet për gjykime të vrasjeve të vajzave që janë bërë me gabime që çojnë në rigjykime apo edhe për raste kur gratë janë abuzuar fizikisht dhe dhunuesit enden të lirë ose reklamohen publikisht.

Ne bashkëndjejme me të gjitha viktimat dhe familjarët e tyre. Shpresojmë që rasti i Liridonës dhe rastet tjera do të gjykohen shpejtë dhe pa gabime. Vrasësit e grave e kanë vendin në burg, të mbyllur dhe larg syrit të publikut”, ka shkruar Leonard Ademaj.