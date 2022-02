Vrasja e kryekamerierit në Elbasan, arrestohet 34-vjeçari i shpallur në kërkim

Policia ka vënë në pranga një 34-vjeçar të shpallur në kërkim për ngjarje e ndodhur më 2 tetor të 2021, ku në restorantin “Fish City” të Gjergj Lucës, një klient, pas një sherri për një tavolinë, goditi për vdekje kryekamerierin Gazment Kurmaku.

34-vjeçari është dënuar me vendim gjykate me burg, për veprën penale “Përkrahja e autorit të krimit”.

Ndërkohë, autori, Erjon Llapushi ndodhet në kërkim.

Njoftimi i policisë:

Ndalohet 1 shtetas i shpallur në kërkim në lidhje me ngjarjen e ndodhur më datë 02.10.2021, në një lokal në fshatin Labinot Fushë, Elbasan, ku mbeti i vrarë shtetasi G.K.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Maliq, në bashkëpunim me shërbimet e Sektorit për Hetimin e Krimit në DVP Korçë dhe Forcat e Posaçme “Shqiponjat”, bënë të mundur ndalimin e shtetasit në kërkim L. D., 34 vjeç, banues në fshatin Vloçisht, Maliq.

Ndalimi i këtij shtetasi u bë pasi, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, me vendimin e datës 07.10.2021, ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Përkrahja e autorit të krimit”, në lidhje me ngjarjen e ndodhur më datë 02.10.2021, në fshatin Labinot Fushë, Elbasan, ku në ambientet e një lokali, pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi E. Ll., 33 vjeç, ka goditur me grushte dhe sende të forta shtetasin G. K., i cili për pasojë gjeti vdekjen.

Veprimet e mëtejshme në lidhje me këtë rast, do të kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan./albeu.com