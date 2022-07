Vrasja e ish-kryeministrit Abe, Jonhson e Macron: Jemi pranë popullit japonez

Pas lajmit se ish-kryeministri japonez Shinzo Abe ndërroi jetë në spital pas iu bë atentat gjatë fjalimit elektoral, ka nisur edhe mesazhet ngushëlluese nga liderët botërorë.

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar dhe Presidenti i Francëz Emmanuele Macron ka reaguar duke u shprehur se qëndrojnë pranë popullit japonez.

Abe shërbeu si kryeministër i Japonisë nga dhjetori 2012 deri në shtator 2020, duke e bërë atë kryeministrin më jetëgjatë të vendit./albeu.com

Incredibly sad news about Shinzo Abe.

His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.

The UK stands with you at this dark and sad time.

