Vrasja e Arjan Gosës, gazetari: Autori donte ta merrnin vesh të gjithë se e vrau ai

Gazetari Sokol Bregu, ka sjellë detaje të reja nga vrasja e Arjan Gosës, i cilu u ekzekutua në sy ë babait të tij ndërsa ishin duke pirë kafe.

I ftuar në “Top Story”, Bregu tha se Habip Rexha, ka dashur që ta dinin të gjithë se ai ishte autori, ndërsa shtoi se mbetet për tu zbuuar nëse kjo ishte kërkesë e familjes apo jo.

“Vrasja edhe pse nuk ishte e mbuluar, pra personi donte që gjithë ta dinin që ishte ai autori i vrasjes. As nuk u mbulua, erdhi për ta kryer. U afrua shumë, u përpoq që mos bënte dëme të tjera në aktin e tij kriminal. Ishte thjeshtë një thirrje gjaku për të, i detyruar nga familja apo jo kjo i përket një tjetër çështjeje. Viktima ishte me precedent penal dhe në raste të tilla policia nuk merr masa parandaluese. Mbi 90% të rasteve kur persona të tillë me precedent penal ndihen të rrezikuar në jetën e tyre policia nuk është se lëviz apo bën diçka për ta parandaluar. A duhet të jetë ndryshe? Absolutisht, policia nuk zgjedh persona, ajo i shërben komunitetit, sepse komuniteti është trembur ose shokuar nga një vrasje që ndodh në një pjesë të qytetit, në një vend publik”, shpjegoi Bregu.

Sipas tij kjo ngjarje mund të parandalohej por policia nuk i ka këto kushte.